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Başsavcılıktan 'yasak' açıklaması: Bizim böyle bir kararımız yok

Twitter'ın kapatılma kararına ilişkin gerekçe olarak gösterilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendileri tarafından böyle bir kararaın verilmediğini açıkladı

21 Mart 2014 13:31

Başbakan Tayyip Erdopğan'ın talimatı sonrası Twitter'ın kapatılması kararıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu yaptığı açıklamada “Bizim verdiğimiz bir karar yok. İdari bir karar bu. Biz bir karar vermedik” dedi.

Radikal'den Fatih Yağmur'un haberine göre Başsavcı Salihoğlu, Savcılığınızın böyle bir karar verdiği yazılı bilgisinin TİB sitesinde yer aldığının ifade edilmesine ise “Bizim verdiğimiz bir karar yok. İdari bir karardır. Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak böyle bir karar vermedik” şeklinde yanıt verdi.

TİB sitesinde yer alan bilgiye göre ise Twitter’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart 2014 tarihinde TMK 10. Madde ile yetkili savcılıkça tedbir amaçlı erişime kapatıldığı bilgisi yer alıyordu. Tedbir kararının olduğu bilgisi yer almasına rağmen herhangi bir karar numarasının da paylaşılmaması dikkat çekti. Ancak TMK mahkemeleri kapatıldığı için herhangi bir yetki ve görevi de bulunmuyor. Başbakan Erdoğan da dün mahkeme kararının alındığını ifade etmişti.

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