Başsavcılıktan Yalova'daki aramaya ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Yalova'da iki villada arama yapılıyor. Arama yapılan villanın bahçesindeki kuyu incelemeye alındı, bahçeye itfaiye aracı getirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması yapıldı. Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla villanın içerisinden arama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, villalardaki aramalarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, "Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.