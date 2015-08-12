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Başsavcılıktan Öz ve Kara için 'difüzyon mesajı'

Eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Gürcistan üzerinden Ermenistan'a çıktığı iddia edildi

12 Ağustos 2015 20:31

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarılmadan önce Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gittikleri iddia edilen eski Savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara için Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na "difüzyon mesajı*" yolladı.

 

Yakalanmaları için difüzyon mesajı yollandı

 

Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere adalet bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne hitaben gönderilen "difüzyon mesajında", Öz ve Kara hakkında 10 Ağustos 2015 tarihinde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama talepli yakalama kararı verildiği, suçluların iadesine dair aramızda ikili sözleşme bulunan ülkelere bu mesajın yollanarak iadesinin sağlanması talep edildi.

*Difüzyon Mesajı: Kırmızı bülten* çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır. 

Kırmızı Bülten: Bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

 

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