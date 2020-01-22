Başsavcılıktan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüne ilişkin açıklama: Vücutta herhangi bir darp izine rastlanılmamıştır

Çankırı'da yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni su borusuna asılı halde bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz ile ilgili Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Ceset üzerinde, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile birlikte yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta her hangi bir darp cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş ve herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir" denildi.

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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde: