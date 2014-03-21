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Başsavcılıktan KPSS açıklaması: Dosya yeni savcıda, derdest ve soruşturma sürüyor

2010 KPSS ve 2012 KPSS’de kopya iddialarına ilişkin Star gazetesinde 'Suçüstü yakalanan kopyacı adaya paralel takipsizlik' iddiasıyla çıkan habere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi

21 Mart 2014 17:53

Arzu Yıldız / Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılında KPSS Eğitim Bilimlerinde Kopya iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma ile ilgili Star Gazetesi’nin "soruşturmaya takipsizlik kararı verilmiş" iddiasına ilişkin, "Haberde bahsi geçen soruşturma evrakı, adı geçen Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından yürütülmemiştir. Dosya yeni savcıya devredilmiş olup, soruşturma devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“21.03.2014 tarihinde yazılı basında 2010 yılı KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili olarak çıkan haberlerin içeriği nazara alınarak aşağıda belirtilen açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür."

“2010 KPSS adeta dahiler yılıydı” başlıklı haberde bahsi geçen soruşturma evrakının, adı geçen Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından yürütülmediği, Cumhuriyet Başsavcılığımız iş bölümü yönergesi doğrultusunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülerek muktezaya bağlandığı, Ayrıca 2010 yılı KPSS soruşturmasının yeni yapılan iş bölümü yönergesi doğrultusunda görevlendirilen Cumhuriyet Savcısına devredildiği, halen dersdest olup soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur.”

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