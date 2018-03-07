Başsavcılıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, bugün meclis grup toplantısında gündeme getirdiği öğretmen Gökhan Açıkkolu ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün tarihi itibariyle bir siyasi partinin grup toplantısında \"Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz\'dan sonra tutuklanıyor. Gözaltı sırasında hayatını kaybediyor. Gözaltı sırasında ilaçların verilmediği bize gelen bilgiler yönündeydi. Hasta ise insülini vereceksiniz, nitekim bu adam öldü. Şimdi bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşkence sonucu hayatını kaybediyor. Bir tek Allah\'ın kulu çıkıp bu ülkede \'adalet vardır\' diyemez.\" şekilde acıkmalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili yapılan inclemede;

15.07.2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsüne katılan FETÖ mensuplarının İstanbul İli\'ndeki eylemlerinin tespitine ilişkin cumhuriyet savcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy İlçesi\'nden Acıbadem istikametine giden ve darbeye katılan tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık\'ın yakalanarak gözaltına alınması sonrasında haklarında tahkikat yürütülmekte iken, darbe teşebbüsü sürecinde FETÖ/PDY yapılanmasında bağlı oldukları, üstleri olduğunu beyan ettikleri Habib Ertürk\'ün kendilerine \"tanklara yolu açması talimatını verdiğini\" beyan etmesi üzerine şüpheli Habib Ertürk\'ün gözaltına alındığı, gözaltı süresince emniyet mensuplarına ilettiği bu talimatın da, \"kendisinin üst yöneticisi/abisi konumundaki şüpheli Gökhan Açıkkollu tarafından verildiğini\" beyan ettiği, bu tespitler doğrultusunda 24.07.2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli Gökhan Açıkkollu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce gözaltına alındığı, soruşturma esnasında şüphelinin aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü\'nün örgütsel yazışma programı olan ByLock kullandığı anlaşılmıştır.

Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker hastalığı sebebi ile ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekte iken 28.072016 tarihinde tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Gökhan Açıkkollu\'nun ölümü olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca \"kişideki şeker hastalığı ile kalp krizi arasında illiyet bağı olup olmadığına\" dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası\'na gönderilmiş olup görüş istenmiştir.

Açıklanan bütün bu sebepler;

Gökhan Açıkkollu isimli kişinin \"işkence sebebi ile öldüğüne\" ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır.