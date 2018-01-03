Başsavcılıktan HIV'li kadının ameliyatına girmeyen doktorlar ve üniversite yönetimine soruşturma

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV taşıyıcısı hamile kadının sezaryenle doğum operasyonu sırasında eline iğne batan asistan doktor, suç duyurusunda bulundu. Doktorun suç duyurusu üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

Siirt'te yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV taşıyıcısı kadının sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.



Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.

TIKLAYIN- 5 buçuk saat acilde bekletildi; Diyarbakır'daki hamile kadına HIV virüsü eşinden bulaşmış!

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'ne başka bir hastaneden sevk edilen HIV taşıyıcısı kadının, nöbetçi olan Doç. Dr. F.F.'nin ameliyata girmeyi kabul etmemesi üzerine acil serviste 5 buçuk saat bekletildiği ortaya çıkmıştı. Bölüm şeflerinden şeflerinden Doç. Dr. E.A.’nın operasyonu kabul etmesiyle hamile kadını sezaryan ameliyat gerçekleşirken kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ise dün yaptığı açıklamada “Defansif davranan ve hastayı kabul etmeyen klinikteki bazı hekimlerle ilgili hastane bazı tutanaklar tutmuştur ve bunlar tıp fakültesi dekanına gönderilmiştir. Öncelikli konumuz, ‘ben bu hastaya bakmam’ şeklindeki bir davranışı kabul etmiyoruz” demişti