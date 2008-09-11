T24 LogoT24 Logo
Politika

Başsavcılık'tan AKP'ye Deniz Feneri takibi

AKP'ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı Yalçınkaya, Deniz Feneri-AKP bağlantısı iddialarını incelemeye aldı. Yeni kapatma davası gelebilir.

11 Eylül 2008 03:00

AKP'ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla AKP'nin finanse edildiği iddialarını incelemeye aldı. Akşam gazetesinin haberine göre, iddialar kanıtlanırsa Anayasa'nın 69'uncu maddesine göre, AKP yeniden kapatma davasıyla karşı karşıya kalacak.

Deliller Almanya'dan

Başsavcılık, incelemenin sonucuna göre, Alman makamları ile yazışma yapıp belge ve bilgi isteyebilecek. CHP lideri Deniz Baykal, önceki gün İzmir'de yaptığı konuşmada, Deniz Feneri'nden toplanan paraların kuryelerle Türkiye'ye gönderildiğini ve bu paralarla AKP'nin finanze edildiğini iddia etmişti.

Asıl failler Türkiye'de

Başbakan Tanrı değil

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24