Başsavcılık'tan AKP'ye Deniz Feneri takibi

AKP'ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı Yalçınkaya, Deniz Feneri-AKP bağlantısı iddialarını incelemeye aldı. Yeni kapatma davası gelebilir.
11 Eylül 2008 03:00
AKP'ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla AKP'nin finanse edildiği iddialarını incelemeye aldı. Akşam gazetesinin haberine göre, iddialar kanıtlanırsa Anayasa'nın 69'uncu maddesine göre, AKP yeniden kapatma davasıyla karşı karşıya kalacak.
Deliller Almanya'dan
Başsavcılık, incelemenin sonucuna göre, Alman makamları ile yazışma yapıp belge ve bilgi isteyebilecek. CHP lideri Deniz Baykal, önceki gün İzmir'de yaptığı konuşmada, Deniz Feneri'nden toplanan paraların kuryelerle Türkiye'ye gönderildiğini ve bu paralarla AKP'nin finanze edildiğini iddia etmişti.