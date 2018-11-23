Başsavcılıktan, "A4 kağıdı yok" iddiasına ilişkin açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Adliyesi'nde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı ulusal basın yayın organlarında yer alan "Antalya Adliyesi'nde A4 kağıdı krizi" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.



Adliyede hiçbir mahkeme ve birimde bugüne kadar kağıt ve kırtasiye malzemesi sıkıntısının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haber gerçeği yansıtmıyor. İhtiyaç duyulan her türlü kağıt ve kırtasiye malzemesi Adalet Bakanlığınca gönderilen ödeneklerle ihtiyaç halinde anında karşılanıyor." ifadesine yer verildi.