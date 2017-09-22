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Başsavcılıktan "Jet" soruşturması

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY  Cumhuriyet Başsavcılığı, TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jetin pistten çıkarak yanması ve 4 kişinin yaralanmasına sonuçlanan  olayla ilgili soruşturma başlattı

22 Eylül 2017 19:43

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY  Cumhuriyet Başsavcılığı, TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jetin pistten çıkarak yanması ve 4 kişinin yaralanmasına sonuçlanan  olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında jetin bağlı olduğu şirketin yetkilisinin emniyette bugün ifadesine başvuruldu.

Öte yandan Ankara\'dan gelen kaza kırım ekibi, jet üzerinde inceleme yaptı.  Kırım ekibinin olayla ilgili nihai rapor hazırlayacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında kuleyle jet pilotu arasındaki konuşmalar, hava durumu ve itfaiye raporlarının da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi. Olayla ilgili savcılığın araştırma ve soruşturması devam ediyor.  

  
 

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