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Yaşam

Başsavcılıklar soruşturma başlattı: Çok sayıda sosyal medya hesabı takibe alındı

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

03 Mart 2018 23:46

Cumhuriyet başsavcılıkları Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekâtı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlattı.

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti. Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, "terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu" öğrenildi.

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