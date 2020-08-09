Başsavcılık'tan 'Demirtaş'a buzdolabı verilmediği' iddialarına ilişkin açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın buzdolabı alma talebinin cezaevi idaresince reddedildiğinine ilişkin açıklama yapmıştı.

Tanrıkulu'nun sözleri üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Demirtaş’ın odasında buzdolabı bulunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

“Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”