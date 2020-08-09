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Başsavcılık'tan 'Demirtaş'a buzdolabı verilmediği' iddialarına ilişkin açıklama

09 Ağustos 2020 16:56

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın buzdolabı talebinin reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlgilinin odasında isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir" ifadeleri kullanıldı. 

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