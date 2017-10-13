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Başsavcılık: Metin Topuz'a avukatlarıyla 3 kez görüşme imkânı sağlandı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine vize krizi başladı

13 Ekim 2017 13:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkânı sağlandığını ve bu hususun tutanağa geçirildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu konsolosluk çalışanı hakkında, "Metin Topuz'un gerek aile fertleri gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, başsavcılığımız talimatıyla 11 Ekim'de eşi A.Ö.T. ve avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup, avukat Alibaş tarafından ziyaretin bugün yapılacağı cevabı alınmıştır." açıklamasında bulundu.

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