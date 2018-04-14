T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başsavcılık, Hakan Atilla davasında maddi çıkar sağladığı iddia edilen isimleri açıkladı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halk Bankası, Reza Zarrab, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Barış Güler'in çıkar sağladığını iddia etti

14 Nisan 2018 00:58

ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman’ın  sorusuna verdiği yanıtta ABD’nin İran'a uyguladığı ambargoyu delerek maddi çıkar sağlayan kişi ve kurumları açıkladı. Başsavcılık; ABD'nin İran'a uyguladığı ambargonun delinmesinde Halk Bankası, Reza Zarrab, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Barış Güler'in çıkar sağladığını iddia etti.

Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu.

Başsavcılığa göre; Halk Bankası, Reza Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ile İranlı bazı kişi ve kurumlar maddi çıkar sağladı.

Başsavcılık, Berman’a sunduğu belgede, jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla’nın işlediği suçların sabit olduğunu savundu.

Büyükelçiliğin mektubu mahkeme belgelerine girdi

Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları da Yargıç Richard Berman’ın sorularına verdiği yanıtta, Atilla’nın kariyeri boyunca ABD’ye 11 kez geldiğini ifade etti. Avukatlar, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin Atilla için, ABD Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı mektubun kopyasını da mahkemeye sundu.

Mektupta, Türk yetkililerin, Atilla’nın JFK Havalimanı’nda gözaltına alındığını medyadan öğrendikleri, ABD makamlarından açıklama istedikleri belirtildi. Türk yetkililer, devlet memuru olan Hakan Atilla’nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Avukatlar, yaptırımların delindiğine dair suçlamada kurumların sorumlu tutulduğunu ve ceza verildiğine değinerek, kişilerin bu suçlardan sorumlu tutulmadığını kaydetti. (DHA)

ETİKETLER

mehmet hakan atilla reza zarrab abd iran yaptırımhalk bank barış gülerZafer ÇağlayanEgemen Bağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24