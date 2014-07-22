Başsavcılık: Başbakan ve Hakan Fidan’ı dinlediler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet'te yürütülen operasyon hakkında açıklama yaptı. Savcılık soruşturmanın gerekçesini "Başbakan, bakanlar ve MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi ve casusluk" olarak açıkladı.

Radikal’de yer alan habere göre, savcılık açıklamasında şunlara vurgu yapıldı: "Ortada terör örgütü (Selam Tevhid) olmadığı halde bir kurgu oluşturarak soruşturma başlatıldı. Selam -Tevhid soruşturmasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı ve bakanlarının diğer ülke yetkilileri ile olan görüşmeleri kaydedildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan örgüt üyesi olarak dinlenip, kaydedildi. Soruşturmada 3 yıl süreyle 251'i hedef kişi, toplam 2280 kişi dinlendi"

‘Gerçek amaç casusluk’

Savcılık açıklamasında Emniyet İstihbarat Şubesi'nde görevli 39 şüpheli hakkında 21 Temmuz tarihli arama yakalama gözaltı talimatı verildiği belirtilerek şöyle denildi " Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul istihbarat şubesinde görevli 39 şüpheli hakkında verilen arama, yakalama ve gözaltı talimatının gerekçesi çok sayıda kişinin özel amaçla dinlenip kayda alındığı iddiası. Gerçek amaçlarının casusluk olduğu belirlenen 76 Emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 52 şüpheli gözaltına alındı, diğer şahıslarla ilgili uygulamalar devam ediyor."