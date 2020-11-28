Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, Koronavirüs’e yenik düştü

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, 61 yaşında Koronavirüs’e yenik düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, salgının başından beri işlerini aksatmadan yürütmeye çalışırken virüse yakalanan ve 3 hafta önce belirtiler üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kısık, önceki gün hayatını kaybetti.

Ordu Kumrulu olan Zülkarneyn Kısık, evli ve iki çocuk babasıydı. Geçen hafta ilk kez torun sahibi oldu. Ancak yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle yaklaşık 3 haftadır Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe olarak tedavi altında olduğu için torununu hiç göremeden hayatını kaybetti. Zülkarneyn Kısık sırasıyla Sivas Kangal, Bingöl Karlıova, Ordu Perşembe ve Ünye Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulunduktan sonra Zonguldak Ereğli Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve en son Büyükçekmece Başsavcı Vekilliği görevinde bulundu.