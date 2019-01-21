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Başsavcı vekili Koç: Hükümlülerimizin kamuya katkılarının bir örneği olacaktır

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) HÜKÜMLÜLER  kamuya yararlı işlerde çalıştırılmalarına ilişkin imzalanan protokol kapsamında Sultangazi Atatürk Çifliği İlkokulu'nu boyadı, tadilat ve temizlik işlerini yerine getirdi

21 Ocak 2019 16:05

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) HÜKÜMLÜLER  kamuya yararlı işlerde çalıştırılmalarına ilişkin imzalanan protokol kapsamında Sultangazi Atatürk Çifliği İlkokulu\'nu boyadı, tadilat ve temizlik işlerini yerine getirdi. Okula gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç, 81 il merkezinde aynı anda bir çalışma yapıldığını belirterek, \"15 tatil süresince tüm Türkiye\'de hükümlülerimizin denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı hizmet yükümlüğü kapsamında okullarımızın bakımı, onarımı ve boyanması ile ilgili bir kampanya başlanmıştır. Çok faydalı bir çalışma olmuştur.  Bu durum kamu yararlı hizmet yapılması cezasına çevrilen hükümlülerimizin kamuya katkılarının bir örneği olacaktır. Gayet güzel çalışmalar bu okulumuzda da devam etmektedir\" dedi.

Hükümlüler ise okul boyadıkları için mutlu olduklarını, çalışmaların iyi gittiğini, daha önce boya yapmadıklarını, meslek öğrendiklerini belirtti. 

(FOTOĞRAF)

 

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