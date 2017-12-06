Başsavcı: Saakaşvili, Ukrayna Parlamentosu Komitesini bastı

Deniz Berktay, Kiev, 6 Aralık, (DHA)- Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna Parlamentosu’nun Kiev Oteli’nde bulunan komitesine baskın yaparak, komiteye ait mekanı ele geçirdiğini söyledi. Lutsenko, yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin yanında bir grup militanla birlikte, Ukrayna Parlamentosu’nun Kiev Oteli’nde bulunan komitesinin ofisine baskın yaparak buradaki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini ve burada dinlendiklerini söyledi. Başsavcı Lutsenko, bu nedenle Saakaşvili hakkında bir dava daha açılacağını dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise, dünden bu yana yaşanan olaylarla ilgili sessizliğini bozarak, bu olayları, Rusya’nın Ukrayna’yı cephe gerisinden vurma girişimi oalrak değerlendirdi. “Bizim askerlerimiz Doğu Ukrayna’da ayrılıkçılara karşı savaşı, düşöman bizim cephe gerimize darbe indirsin diye yürütmüyorlar”, dedi. Ukrayna güvenlik birimlerinin ve Başsavcılığın girişimlerinin örnek nitelikte olduğunu ifade eden Poroşenko, bu kurumların, ortada bir Ukrayna devletinin olduğunu ortaya koyduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko diğer taraftan, Ukrayna halkının, Rusya tarafından desteklenen bu gösterilerden uzak durarak sağduyulu davrandığını dile getirdi.