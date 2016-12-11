Başsavcı, İstanbul'daki cuntacıların başındaki ismi açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "İstanbul'daki darbeci askerlerin başındaki kişi, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu" dedi.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Cuntacılar hakkında komisyona bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, darbecilerin, Silivri'de 700 kişi kapasiteli duruşma salonu inşa ettiklerini öne sürerek, "Ancak bu duruşma salonlarında şimdi kendileri yargılanacaklar" diye konuştu.

DHA'dan Ümit Türk'ün haberine göre, İrfan Fidan, darbecilerin köprüleri işgal etmeye başladığı andan itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakim ve savcıları olayın vahametini anlamış ve gerekli tavrı koymuştur. Biz de ilk saatler de emniyet müdürüyle yaptığımız görüşmeler sonrası olayı öğrendik. Kendilerine şifahen yakalama ve gözaltı işlemlerini uygulayacağımızı ilettik. Hatta oradaki arkadaşlarımızla helalleştik. Çünkü bize gerekirse şehit olacaklarını söylediler" dedi.

Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı telefonla aradığını anlatan Fidan, Bozdağ'ın kendisine Meclis'e geçeceğini söyleyerek, "Vatanınızı savunun, devletinize milletinize sahip çıkın, soruşturmaları başlatın, gereğini yapın" talimatını verdiğini aktardı. Başsavcı Fidan, Adalet Bakanı ile yapmış oldukları görüşmenin ardından Başsavcıvekili İsmail Uçar ile birlikte basın mensuplarını arayarak, bu girişimin hain bir darbe girişimi olduğunu arkasında da 'FETÖ'nün bulunduğunu bildirdiklerini ifade etti.

"İstanbul'daki cuntacıların başındaki isim..."

Fidan, soruşturmalar hakkında da komisyona bilgi verdi. İstanbul'u üç bölgeye ayırdıklarını ve yaşanan olayları tek tek ele alarak davalar açtıklarını anlattı. Darbe girişimine ilişkin şuana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı işgale giden darbeci askerler hakkında iki dava açtıklarını, diğer davaların da açılmak üzere olduğunu belirtti. Fidan İstanbul'daki darbeci askerlerin başındaki kişinin ise Mekanize 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan darbe toplantısına da başkanlık eden Tuğgeneral Özkan Aydoğdu olduğu bilgisini de verdi. Başsavcı Fidan, darbenin gerçekleşmesi durumunda Aydoğdu'nun sıkı yönetim komutan yardımcısı olacağını belirtti.

"İnşa ettikleri duruşma salonlarında

şimdi kendileri yargılanacaklar"

Darbecilere yönelik açılan davaların Silivri Cezaevi'nde hazırlanan duruşma salonlarında görüleceğini belirten Fidan, "Geçen hafta Silivri Cezaevi'ni ziyaret ettik. Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü salonların dışında bir duruşma salonu daha var. Bunun kapasitesi, 350 tutuklu, bir o kadar da tutuksuz insanı yargılamaya müsait. Ben de şunu düşünüyorum, bu duruşma salonunu bugünler için hazırladılar. Bu duruşma salonlarında şimdi kendileri yargılanacaklar. Bu da kaderin bir cilvesi diye düşünüyorum" ifadesinde bulundu. Duruşma salonunun estetik kaygılarla inşa edildiğine dikkat çeken Fidan, "Çünkü yargılamayı dünyaya naklen yayınlayacaklardı" dedi.