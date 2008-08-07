Başsavcı ikinci davaya hazırlanıyor

Taraf gazetesinin haberine göre, AKP'ye Hazine yardımından kısmen yoksunluk cezasını verilmesini sağlayan Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, gerekçeli kararın ardından sonra bu cezanın alınmasına neden olanların partiden ihraç edilmesini isteyeceği konuşulmaya başlandı.



Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra, hem AKP'nin nasıl bir yol izleyeceği hem de kapatma davası açan Başsavcılığın ne yapacağı soruları, siyaset ve yargı çevrelerinde ortak gündem konusu oldu.



İLK SEÇENEK YENİ DAVA



Mahkemenin gerekçeli kararının yayımlanmasıyla hangi söz ve eylemlerin ceza nedeni olduğu belli olacak ve Yargıtay Başsavcısı, yeni kanıtlarla yeniden kapatma davası açabilecek.



İKİNCİ SEÇENEK İHRAÇ



Ancak, bunun dışında yargı çevrelerinde gerekçe sonrasıyla ilgili öne çıkan yeni iddia 'Başsavcılığın, kapatma davası için bilgi-belge biriktirmekle birlikte öncelikle, AKP'nin hazine yardımından yoksunluk cezası almasına neden olanların partiden ihracını isteyeceği' yönünde.



ERDOĞAN'A CEZA MÜMKÜN



Başsavcılığın, bu yola gitmesi ilginç bir tabloya neden olacak. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde AKP'ye yaptırım kararına neden olanlar arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bazı bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın da yer alması çok muhtemel. Bu durumda Başsavcı'nın 'partinin laikliğe aykırı faaliyetler nedeniyle ceza alınmasına neden oldukları için partiden ihraç edin' diyeceği kişiler arasında Başbakan Erdoğan da bulunacak.



YAPMAZSA NE OLUR



Siyasi Partiler Yasası'nın 102. maddesine göre, Başsavcılığın ihraç istemi bir ay içinde yerine getirilmediğinde, Anayasa Mahkemesi'ne yeni dava açıp, partinin hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasını isteyebilecek. İhraçlar olursa dava düşecek, ancak olmadığında mahkeme davayı karara bağlayacak.