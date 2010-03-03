Başsavcı Cihaner'i gizli tanıklar tutuklatmış

T24 - Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını oluşturuan ve aynı kentteki 3.Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'e ciddi suçlamalar getiren davayla ilgili hazırlanan iddianamenin tamamı gizli tanık beyanlarına dayanıyor.



Erzincan soruşturmasının kabul edilen 61 sayfalık iddianamesinin 30 sayfasını gizli tanık ifadeleri oluşturuyor. İddianamede birinci şüpheli yarın (4 Mart 2010) Kars'ta düzenlenecek olan askeri tatbikatı yönetecek 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk olurken, ikinci şüpheli de Erzurum'da tutuklu bulunan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner oldu.



NTV'nin haberine göre 14 kişinin suçlandığı iddianamede tanıkların tamamının ‘gizli’ olması dikkat çekerken, hazırlanan 61 sayfalık iddianamenin nerdeyse yarısı da bu tanıkların iddialarına dayanıyor.



12 gizli tanık iddianamede ‘Erzincan’, ‘Munzur’, ‘Efe’, ‘Can’, ‘Hazar’, ‘Kalem’, ‘Taha’, ‘X’, ‘Göyne’, ‘Ethem’, ‘Çatalarmut’ ve ‘1’ gibi adlarla kodlanırken, bu kişilerin ‘üst düzey bürokrat’, ‘öğrenci’, ‘polis’, ‘işletmeci’ ve ‘TOKİ çalışanı’ gibi işler yaptıkları iddianameden anlaşılıyor.



Aralarında orgeneral, başsavcı, albay ve MİT Şube Başkanı’nın da bulunduğu 11'i tutuklu, toplam 14 kişi hakkında dava açılmasında önemli rol oynayan ve yaklaşık 30 sayfa tutan gizli tanık ifadelerindeki ciddi suçlamalar şöyle:



Gizli Tanık ’Erzincan’: “Ben Erzincan’da okurken Murat isimli bir MİT mensubu, Nurcu Kurdoğlu Grubu’nun cemaat evi ile Gülen Cemaati’ne ait bir koleje silah ve mühimmat koymamı teklif etti. Bu iş karşılığında bana 800 bin TL vereceğini söyledi. Ben reddedince beni Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’le tanıştırdı. Savcı bana kendini Hüseyin olarak tanıttı ve ‘Sen niye abilerini dinlemiyorsun, dediklerini niye yapmıyorsun, ailen var, enişten var. Kardeşlerin memur, yaptığın hata onların hepsinin hayatına mal olabilir."



Gizli Tanık X: “28 Ekim 2009 günü Kilimli yol ayırımında Jandarma Üsteğmen Ersin Ergut’la buluştuk. Ersin üsteğmen benim arabama bindi, cep telefonumu aldı, bataryasını çıkardı. Çatalarmut Barajı’nda mühimmat bulunduğunu söyledi. Olay yerine emniyetin jandarmadan önce gittiğini, bu olayda bir film olduğunu bildirdi. Benim Erzincan Başsavcısı’na ‘Gölde bulunan mühimmatları Erzincan polisinin daha önce bana ‘sana mühimmat verelim bir yere at biz de sonra gidip bunu bulalım’ dediklerini söylememi teklif etti.