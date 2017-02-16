Başrolünde Haluk Bilginer'in olduğu 'Son Şnitzel', !f İstanbul'da gösterilemiyor

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterilmesi planlanan ve başrollerini Haluk Bilginer ve Serkan Keskin'in paylaştığı "Son Şnitzel" filmi, "eser işletme belgesi olmadığı" gerekçesiyle seyircilerle buluşamayacak.

İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın yönettiği 22 dakikalık kurmaca filmin 16 Şubat’ta seyirciyle buluşması bekleniyordu.

Söz konusu olayla ilgili olarak !f İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"!f 2017, Türkiye’den Kısalar bölümü Geceyarısı, Türkiye Zamanı tematik derlemesinde yer alan filmlerden Son Şnitzel’in festival gösteriminin yapılamayacağını üzülerek bildiriyoruz. !f Türkiye’den Kısalar bölümünde 16 yıldır Türkiye’den yönetmenlerin kısa filmlerini tematik derlemeler yaparak izleyiciyle buluşturuyoruz. Bu bölümü oluştururken siz izleyicilerimizden gelen öneriler doğrultusunda bir önceki yıl Türkiye’de üretilmiş yüzlerce filmi izliyor; bize ilham veren, Türkiye’nin bugününe dair yeni gözlemler yapabilen, sizinle paylaşmak için heyecan duyduğumuz filmleri farklı temalarda programlıyoruz. Bu programda ve festivalin diğer bölümlerinde yer alan tüm Türkiye yapımı filmleri sizinle paylaşırken Türkiye’deki sanatsal etkinlik yasalarını dikkate almak zorundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”inin 15. maddesi “Ülke içinde üretilen filmler kayıt ve tescil edilmiş olmak kaydıyla bu etkinliklere katılabilir” diyor. !f 2017 programına aldığımız Son Şnitzel filminin yönetmen ve yapımcıları İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı bu belgeyi alamadıkları için filmi festivalde gösteremeyeceklerini bize bildirdiler. Çatlaklardan sızmaya, birbirimizi dinlemeye ve yaşam alanlarımızı korumaya çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde her bir hikâye daha da önemli. Bir nefes alanı olarak var etmek istediğimiz !f İstanbul adına, değer verdiğimiz bir filmi sizlerle paylaşamıyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, kahkahalarımızı ve birlikteliklerimizi özgürce paylaşabileceğimiz, birbirimizin hikayelerine korkmadan değebileceğimiz bir yaşam hayal ediyoruz"

Filmin konusu

Haluk Bilginer’in Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 47’nci başkanını canlandırdığı film 2467 yılında geçiyor. Birleşmiş Milletler “Dünyayı Terk Edin Mars’taki Kolonilere Yerleşin’ çağrısı yapınca son arzusu şnitzel yemek olan başkan yaverini görevlendiriyor. Ancak son tavuk 200 yıl önce görülüyor ve yaverin işi oldukça zordur.

'Eser İşletme Belgesi' nedir?

Resmi adıyla “Zorunlu Kayıt Tescil Uygulaması”, bilinen adıyla Eser İşletme Belgesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesinde düzenleniyor. Buna göre müzik, sinema ve bilgisayar oyunları ticari dolaşımdan önce bu belgeyi almaları gerekiyor. Bu belge asıl olarak eser üzerindeki hak sahipliğini düzenliyor. Ancak bakanlık özellikle sinema alanında bu belgeyi vermeyerek/ geciktirerek bir sansür aracına dönüştürüyor. Geçmişte “Dersim 38” ve “Berivan” filmlerinin gösterimi engellenmişti. 2015 yılında İstanbul Film Festivali’nde “Bakur” filmine eser işletme belgesi verilmemesiyle patlayan sansür skandalı krize dönüşmüş, jüriler ve bazı filmler festivalden çekilmişti.