Başrollerini Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı '9 Kere Leyla'nın ilk tanıtımı yayınlandı

Yönetmen Ezel Akay’ın son filmi ‘9 Kere Leyla’nın ilk tanıtımı paylaşıldı. Haluk Bilginer teaserdaki şarkıya sesiyle hayat verdi. Erkeklerin erkeklere eleştirisi niteliğindeki eğlenceli şarkı önümüzdeki günlerde sıkça söyleneceğe benziyor.

Filmde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy oynuyor. Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandıktan sonra ilk projesi olan Haluk Bilginer şarkıdaki başarılı yorumculuğu ile dikkat çekiyor.

Yönetmen Ezel Akay, geçtiğimiz günlerde Ocak sonunda çekimlerini bitirdiği filminin kurgu aşamasında olduğunu müjdelemişti. 9 Kere Leyla, Mart ayında vizyona girecek. Teaser şarkısının bestesi Ender Akay’a, sözleri ise Ezel Akay ile Uğur Saatçi’ye ait.

9 Kere Leyla, iş adamı Adem’in (Haluk Bilginer) eşi Leyla (Demet Akbağ) ile sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) arasında kalışının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Figen Ermek Özçorlu – Umut Özçorlu/Contact Film Works yapımcılığındaki filmin dağıtımcısı ise CGV Mars.