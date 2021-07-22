Başrolde Haluk Bilginer yer alacak: Zeki Müren’in Öpücüğü filminin çekimleri başlıyor

Senarist Levent Kazak, yönetmenliğini Ezel Akay’ın üstleneceği 'Zeki Müren’in Öpücüğü' filminin senaryosunu bitirdiğini duyurdu. Başrolünde Haluk Bilginer'in yer alacağı filmin çekimlerine ekim ayında başlayacak.

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Kazak, sosyal medya hesabında hazırlıkların bittiğini belirterek, "Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le" ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer, 2009 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide Zeki Müren’i canlandırmak istediğini "Türkiye’yi özellikle 70’li yılları anlatmak için Zeki Müren çok iyi bir araçtır. Senaryonun çalışmalarına başladım. Zeki Müren’i canlandırmayı çok istiyorum" sözleriyle dile getirmişti.