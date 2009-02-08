Başrolde Başkan Topbaş!

'Baba' rolünde izlediğimiz Kadir Topbaş, filmin yalnızca piknik sahnesinde görülüyor. Burada ağaç dalından düdük yapıyor, annesiyle kır gezisine çıkıyor ve çocuklarını dini bilgileri öğrenmeye teşvik ediyor.Medyaradar'ın haberine göre filmin diğer bölümünde de kızı rolündeki Ayşe'nin ninesinde, oğlu rolündeki Ali'nin ise kurs hocasından dini eğitimler aldığı sahneler yer alıyor.