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Yaşam

Başrolde Başkan Topbaş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın yıllar önce 'Namaz öğreniyorum' isimli filmde oynadığı ortaya çıktı.

08 Şubat 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yıllar önce 'Namaz öğreniyorum' isimli film için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

'Baba' rolünde izlediğimiz Kadir Topbaş, filmin yalnızca piknik sahnesinde görülüyor. Burada ağaç dalından düdük yapıyor, annesiyle kır gezisine çıkıyor ve çocuklarını dini bilgileri öğrenmeye teşvik ediyor.

Medyaradar'ın haberine göre filmin diğer bölümünde de kızı rolündeki Ayşe'nin ninesinde, oğlu rolündeki Ali'nin ise kurs hocasından dini eğitimler aldığı sahneler yer alıyor.

İşte Topbaş'ın oyunculuk performansı...

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