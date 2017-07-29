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Dünya
Deutsche Welle

Basra Körfezi'nde ABD–İran gerginliği

İran, Basra Körfezi'nde Devrim Muhafızları’na bağlı teknelere ABD donanması tarafından ateş açıldığını duyurdu.

29 Temmuz 2017 16:26

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Basra Körfezi'nin ortalarında yer alan Risalet petrol ve doğalgaz sahası yakınlarında devriye görevi yapan İran teknelerine ABD uçak gemisi USS Nimitz üzerinden kalkan bir helikopter tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayın, "kışkırtma" maksadıyla yapıldığı öne sürülen açıklamada, İran teknelerinin açılan ateşi dikkate almayarak görevine devam ettikleri, ABD uçak gemisinin beraberindeki muharebe kruvazörü ile birlikte bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Geçen salı günü de Basra Körfezi’nde devriye gezen bir Amerikan botu, İran gemisine uyarı ateşi açmış, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, İran gemisi, Amerikan devriye botuna aşırı yakınlaşınca ateş açıldığını bildirmişti.

ABD donanmasına ait gemilerle İran Devrim Muhafızları’na bağlı gemiler arasında son aylarda bir dizi olay yaşandı. Ocak ayında USS Mahan adlı destroyer, Umman ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı'nda kendisine doğru hızla yaklaşan İran gemilerine uyarı ateşi açtı.

Doğrudan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı olan paramiliter nitelikli Devrim Muhafızları'na bağlı tekneler uluslararası sularda ve Hürmüz Boğazı'nda düzenli olarak, kendilerine gönderilen telsiz mesajlarını dikkate almayarak ve niyetlerini belli etmeden Amerikan savaş gemilerine yaklaşıyor.

2016 ocak ayında İran, kendi karasularına giren iki küçük ABD devriye botunun mürettebatını rehin almış, 10 denizci 24 saat sonra serbest bırakılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/DHA, AÜ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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