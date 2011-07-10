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Politika

BAŞPEHLİVANA KEMERİNİ ERDOĞAN TAKTI EDİRNE (A.A)

10 Temmuz 2011 22:27

-BAŞPEHLİVANA KEMERİNİ ERDOĞAN TAKTI EDİRNE (A.A) - 10.07.2010 -  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar'ın yakın tarihinin efsane güreşçisi olarak nitelenen 2 altın kemer sahibi Ahmet Taşçı'ya, UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlatılan bronz el işleme kemeri taktı. 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye gelen ve ''Siyasetin Başpehlivanı'' olarak anons edildikten sonra altın kemer takılan Erdoğan, Taşçı'nın elini kaldırarak, seyircileri selamladı.  Güreşlerin sunucusu tarafından, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 defa başpehlivanlığı kazanan pehlivanın altın kemerin ebedi sahibi olduğu hatırlatıldı. Üst üste 3. defa seçimleri kazanarak başbakan olan Erdoğan da ''Siyasetin Başpehlivanı'' olarak nitelendi.  50 yıldır cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş'ın ''Bizim başbakanımız bir tanedir'' diye başladığı manisi de izleyiciler tarafından alkış aldı.

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