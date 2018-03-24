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Yaşam

Başpehlivan Aygün, kavgada silahla vuruldu

Başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

24 Mart 2018 20:12

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde, başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Ali Avcı'yı  tabancayla yaralandığı öne sürülen 33 yaşındaki Y.T gözaltına alındı. 

Muratpaşa İlçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile Y.T. (33) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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