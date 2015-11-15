Başörtüsü yoksa araçlarına el konulacak



İran polisinden yapılan açıklamada, kadınların araç kullanırken yakalanmaları durumunda araçlarına bir hafta el konulup, haklarında cezai işlem başlatılabileceği kaydedildi.

Geçen hafta 10 bin kadar araç sürücüsü uyarı aldı. Bunların 2 bin kadarı sosyal normları ihlal etmekten cezayla karşı karşıya. Ancak yeni önlemlerle otomobillere el konulması uygulaması da ülke genelinde geçerli olacak.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Said Montazer-ol-Mehdi, polislerin savcılık tarafından bu tür adımları atmaları konusunda yetkilendirildiğini kaydetti.

Said Montazer-ol-Mehdi, eğer trafik polisi araçta başörtüsüz bir kadına rastlarsa –sürücü ya da yolcu- araca bir haftalığına el konulacağını söyledi.

Bazı araç sahiplerine ceza kesilirken bazı kişilerin de yargıya intikal ettirileceğini söyledi.

Bu önlemler, trafikte kötü davranışlar sergileyen erkek sürücüleri de hedef alan bir dizi önlemin bir parçası.

İran'da yabancılar da dâhil tüm kadınların başlarını örtmesi zorunlu.