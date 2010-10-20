-BAŞÖRTÜSÜ SINAVLARDA SERBEST ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, bundan sonra yapılacak sınavlara başörtüsü ile girilebileceğini bildirdi. Özcan, önceki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kılavuzunda yer alan ancak bu dönem yapılacak olan ALES'te kılavuzdan kaldırılan ''Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır'' ibaresinin bundan sonraki sınavlar için de geçerli olacağını söyledi.