-BAŞÖRTÜSÜ, MYK GÜNDEMİNDE ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ''(Başörtüsü konusunda) elbette sayın Başbakanımızın verdiği bir talimat var. Bu talimatı yerine getireceğiz kuşkusuz. O talimatı detaylandırmak ve içeriğini tam olarak doldurmak için konuyu MYK'da gündeme getirmeye karar verdik' dedi. Canikli, AK Parti MYK Toplantısı için Genel Merkeze gelişinde gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Nurettin Canikli, başörtüsü konusunda taslak çalışma olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: ''Hayır yok. Bu konuda sayın Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmaları sırasında bazı açıklamaları ve taahhütleri oldu. Başörtü meselesini 'AK Parti'nin değil kendilerinin çözeceğini' ifade etti. Biz de bunun üzerine gidiyoruz. Eğer bir konsensüs sağlanabilirse. Bakın diğer siyasi partiler MHP, BDP bu konuda olumlu görüş beyan ediyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da referandum çalışmaları sırasında olumlu görüşleri, beyanları var. Eğer dörtlü bir konsensüs sağlanırsa meseleyi çözeceğiz inşallah. Bizim bir çalışmamız, bir taslağımız yok.'' ''Grup başkanvekillerinin toplantısında alınan bir karar var mı?'' şeklindeki soruya Canikli, ''Konuyu MYK'da ayrıntılı bir şekilde değerlendirme kararı aldık. MYK'da bütün boyutları ile konuşalım irdeleyelim ve atacağımız adım konusunda yol haritamızı belirleyelim. Bunu MYK'da yapalım diye bir karar verdik ve o kararın gereği olarak da biraz sonra MYK'da ayrıntılı değerlendireceğiz.'' ''Hafta içi Meclis gündemine gelebilir mi konu?'' sorusu üzerine, ''Şu anda bir şey söylemek çok zorlama muhtemelen. MYK'dan çıkacak karara bağlı'' dedi. ''İlk adımı AK Parti atıyor diyebilir miyiz?'' soruna ise Canikli şu yanıtı verdi: ''Elbette sayın Başbakanımızın verdiği bir talimat var. Bu talimatı yerine getireceğiz kuşkusuz. O talimatı detaylandırmak ve içeriğini tam olarak doldurmak için konuyu MYK'da gündeme getirmeye karar verdik. Adım atacağız elbette.'' ''Tek tip askerlik gündeme gelir mi ?'' sorusu üzerine Nurettin Canikli, ''MYK'da her şey konuşulur. Muhtemelen o da gündeme gelir. Türkiye'nin gündemindeki her mesele, her tartışılan ya da tartışılmayan konu elbette MYK'nın gündemindedir. Elbette onu da görüşeceğiz'' Canikli ''Bedelli askerlik konusu'' şeklindeki hatırlatma üzerine, ''Onlar hepsi şu anda masada. O konuda verilmiş herhangi bir karar söz konusu değil'' dedi. -GRUP BAŞKANVEKİLİ BAHÇEKAPILI- AK Parti Grup Başkanvekili, Ayşenur Bahçekapılı ise başörtüsü konusunda daha henüz karar vermediklerini belirterek, ''Bugünkü MYK toplantısından sonra belli olacak. CHP ile görüşmemiz olasılık içinde'' dedi. ''Tek tip askerlik gündeme gelecek mi?'' sorusuna ''Olabilir. MYK toplantısına giriyoruz şu anda. Tabii ki güncel olayları değerlendiriyoruz. O da söz konusu olabilir. Bedelli askerliği bilemiyorum. Genel olarak konuşacağız herhalde ama bilmiyorum. 'Gündemimiz siyasi gelişmeleri ve gündemdeki olayları değerlendirmek' üst başlığında toplanıyoruz her zaman. Bugünkü başlığımız da öyle. Konuşulabilir de konuşulamaz da''