-BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başörtüsü konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki grup başkanvekilinin görevlendirildiğini, artık onların bu işle uğraştığını söylediğini belirterek, ''Başörtüsü ile ilgili artık bundan sonra laf etmeyeceğim. Gerçekten de siyasetin halletmesi gereken bir mevzu idi. Artık biz bu konuda yokuz. Hiçbir şey söylemeyeceğiz'' dedi. Prof. Dr. Özcan, ÖSYM Kanun Taslağını sunmak üzere Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, ÖSYM ile ilgili kanun taslağını Bakan Çubukçu'ya sunduğunu ifade ederek, ''Bakanımız birkaç gün taslağı inceleyecek, değişiklik önerileri olursa onları bize bildirecek. Ondan sonra da Başbakanlığa sevk edecek'' diye konuştu. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda da bazı değişiklikler öngördüklerini bildiren Özcan, bunları da kanun taslağına eklediklerini kaydetti. Özcan, bu değişikliklerin öğrencilerin üniversitelere ''af'' yoluyla dönmelerinin yerine başka bir sistem getirilmesi, kredili sistemde değişiklik ve öğretim üyelerinin izinleriyle ilgili değişiklikler olduğunu anlattı. Öğretim üyelerinin performansları ve bu çerçevede ödüllendirme konusunda bazı düzenlemeler yapılacağını dile getiren Özcan, ''Bütün bunları Sayın Bakanımıza sunduk. Bunları da inceleyecek ve görüşleri olursa bize bildirecek. Daha sonra son şekli verilecek ve Meclise sunulacak'' dedi. Özcan, bir gazetecinin ''Akademik Lisans Üstü Eğitime Giriş Sınavının kılavuzunda yapılan değişiklikle artık başörtülü adayların sınava alınmasının önünün açıldığını belirterek, bu uygulamanın diğer sınavlarda da yapılıp yapılmayacağı'' yönündeki sorusuna, ''Başörtüsü ile ilgili artık bundan sonra laf etmeyeceğim. Biliyorsunuz dün Başbakanımız 'biz bu işe el attık, iki kişi görevlendirildi grup başkanvekillerinden, artık onlar bu işle uğraşıyorlar' dedi. Gerçekten de siyasetin halletmesi gereken bir mevzu idi. Artık biz bu konuda yokuz. Hiçbir şey söylemeyeceğiz'' yanıtını verdi.