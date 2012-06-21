'Başörtüsü benim için tekstil ürünü'

Şevval Sam'ın başörtüsü için 'Benim için tekstil ürünü' demesi sanal alemi salladı. Yazılı açıklama yapan Sam, sözlerinin bir bölümünün alınarak çarpıtıldığını söyledi.

Şarkıcı Şevval Sam , KCK operasyonları ve Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın tutuklanması için "asimilasyon yapılıyor" şeklinde yorum yaparken, başörtüsü ile ilgili gelen soruya da "O benim için tekstil ürünü, gün gelecek insanlar yaşayışlarıyla buna ihtiyaç duymayacak, ideolojik kesimler tarafından ortaya konan bir şekil" cevabını verdi.

Türkiye'de iktidarların insanları kolayca yönetmek için önce parçalara ayırıp böldüğünü iddia eden Sam, başörtüsü takan bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıtta başörtüsü konusunda 'o benim için tekstil malzemesi ' tabirini kullandı. Şevval Sam, Öyle bir gün gelecek ki, bir gün insanların başörtüsü takmadığı yani bunun şeklen gerekli olduğu ve insanlık düzeyinin değişmesiyle buna ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Örtünmeye karşı değilim, tek din vs bunlar bana uzak şeyler, benim inancım tasarımcıya dair. Bütün bunlar sonradan üretildi, o benim için tekstil malzemesi, dünyaya geldiğinde insan çıplaktı, bütün bunlar sonradan ortaya çıktı. Bazı çevreler tarafından başörtüsü ideolojik amaçlar için kullanılınca kadınlar kendi aralarında bölündüler. 20 sene önce bu gündeme getirilmeseydi, bugün bir problem olarak karşımıza çıkmazdı. İnsanlar bir Kızıldereli efsanesine göre içlerindeki iyi ve kötü kurtların kavgası arasında kalmışlar. İyi ve kötü kurtlardan hangisini beslerseniz devamı o yönde gelecektir. İnancınızın arkasında durun, ben özgür düşünce ve ifadeye destek veririm. Kimse kimseye bir şeyi zorla dayatmayacak ' diye konuştu.

KCK tutuklamaları asimilasyon

Gündeme dair konuşan bir öğrenci sözü KCK operasyonlarına ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Belediye Başkanı Bekir Kaya'ya getirdi. KCK tutuklanmaları için 'asimilasyon ' ifadesini kullanan Şevval Sam, sistemin bazen acımasız olduğunu ve bazı şeyleri anlatmaya mantıklı yanıtlar bulamadığını savundu. Sadece Bekir Kaya'nın değil binlerce insanın içerde olduğunu söyleyen Sam 'Bu bir asimilasyondur. Bunlar kaldırılır şeyler değil. Tarihte bazı şeylerin acılarını çekmiş insanlar var. Kötü bir benzetme tabi inşallah o kadar korkunç olmaz ama 2. Dünya Savaşı sonrası o ailelerin çocukları oraya gidip turistik eşyalar aldılar. Zaman çok enteresan bir nosyondur yeter ki ders alalım. Bir gün gelecek herkes kendi kimliğini ortaya koyacak, kendi dilini kullanabilecek. Ne devletler iktidarlar gelip geçti, bazı kültürleri yok etmeniz imkânsız. En yakınınızdakinden başlayarak insanları barışa davet etmenizi istiyorum' diye konuştu.

Yazılı açıklama yaptı

Sanal alemde sözleri nedeniyle hedef tahtasına konulan Sam, yazılı bir açıklama yaptı. Sözlerinde başörtüsü karşıtlığı yapmadığını belirten Sam, 'Konuşmamda genelleme yok, düşünce ve inanç özgürlüğü var' dedi.