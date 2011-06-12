-BAŞÖRTÜLÜ SANDIK GÖREVLİLERİNE UZAKLAŞTIRMA SİNOP (A.A) - 12.06.2011 - Sinop'un Gerze ilçesinde, AK Parti, MHP ve Saadet Partisi tarafından görevlendirilen dokuz sandık görevlisi, başörtülü olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından görevinden alındı. 1009, 1010, 1014, 1018, 1021, 1026, 1027, 1030 ve 1032 nolu sandıklarda, altısı AK Parti, ikisi MHP ve biri Saadet Partisi tarafından görevlendirilen kişiler, CHP İlçe Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonrası Gerze İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla görevlerinden alındı. AK Parti Gerze İlçe Başkanı Kadir Gündoğdu, CHP'li yetkililerin durumu Gerze İlçe Seçim Kurulu'na şikayet etmesi üzerine, görevli altı arkadaşlarının sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi. Bu durumu hazmedemediklerini ifade eden Gündoğdu şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımız alınan kararla sandık başından uzaklaştırılmak istenince engel olmaya çalıştık fakat ellerinde resmi bir karar olduğunu söylediler. Arkadaşlarımıza ya başınızı açın ya da uzaklaşın dediler. Biz de karar sonrası altı arkadaşımızı sandık başlarından aldık.''