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Başörtülü rektöre destek çıkan Arınç'a o vekilden 'kırgınım' tepkisi

Dicle Üniversitesi'ndeki başörtülü rektör tartışmasına ilişkin Bülent Arınç'ın desteği sonrası AKP'li vekil Cuma İçten 'Bülent abiye kırgınım' dedi

24 Nisan 2014 12:34

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Ayşegül Jale Saraç'ı suçlaması ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın, Saraç'a sahip çıkmasıyla başlayan tartışma alevlendi. AKP milletvekili İçten, 'Bülent abi bu açıklamayı yapmadan önce beni arasaydı, ona kırgınım' dedi.

İçten, bir süre önce başörtüsü takan rektör Saraç'ın 'Paralel yapıya' hizmet ettiğini öne sürmüş ve 'Üniversitede çalışanlar maaşının yüzde 15-20'sini F tipi örgüte haraç olarak veriyor mu ? Devletin üniversiteye tahsis ettiği araziler, gayrimenkuller firmalara peşkeş çekiliyor mu?' demişti.

Başbakan yardımcısı Arınç ise İçten'i eleştirip, 'Bu arkadaşımızın yaptığını doğru bulmuyorum. Yolsuzluk iddiası varsa niçin bugüne kadar bekletildi. Zamanlamanın rektör hanımın başını örtmesine paralel götürmenin şık olmadığı kanaatindeyim' demişti.

Gazeteport'un haberine göre; İçten de Arınç'ın bu sözlerini cevapladı ve Dicle Üniversitesiyle ilgili iddiaların söylenti biçiminde olduğunu ancak 17 Aralık operasyonundan sonra belgeler ile kendisine iletildiğini belirtti. İçten, 'Bülent abi keşke bu açıklamayı yapmadan önce bana sorsaydı, ona kırgınım' dedi.

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