Başörtülü Rektör'den 'paralel devlet' açıklaması: Babam olsa affetmem

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in kendisi hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasına ilişkin olarak, “Delili olmayan kişi sadece iddia eder, çamur at izi kalsın der. Ben o vekile şu çağrıyı yapıyorum: Elinde ne bilgi, belge varsa basınla paylaşmak yerine, ilgili makamlara teslim etseydi” dedi.

İçten’in “Üniversite rektörlüğünün 'paralel yapıya' hizmet ettiği ve rektör Saraç’ın kendisine yakın olmayan öğretim üyelerinin görevine son verildiği” iddiaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Saraç, “Menfaat gayreti içerisinde olmadık. Belki de bu yüzden pek çok kesimlerle kırgınlık yaşadık. Bazı istekleri oldu bizden ama biz kanundan yanayız dediğimiz için yapmadık.” şeklinde konuştu. Saraç’ın açıklamalarından satış başları şöyle:

Hep icraatlarımızla gündeme gelmek istiyoruz ama bazen böyle olaylar oluyor. Biz de cevap vermek istedik. Talihsiz açıklamalar yapıldı. İçi tamamen kof, karalamaya yönelik iftiralar atıldı. Hiçbiri gerçek bilgi içermiyor. Burada kamuoyunun takdirini kazanmışız, yaptığımız icraatlarımız ortada. Dürüstlüğüyle tanınan ve başarılarıyla tanınan ve takdir gören bir ekibiz böyle gören bir kamuoyu var. Yaptığımız toplantılarda hep icraatlarımızı sunduk.

Basın mensupları bile “Hocam bu işler nasıl yapıldı başımız döndü” ifadelerini kullandı. Bizim çıkarımıza yönelik bir hesap içerisinde olmadık, sizler beni tanıyorsunuz bölge beni tanıyor. Hocalarımızın hakkıdır, bir muayene ücreti bile almamışımdır kendi kanaatimdir. Menfaat gayreti içerisinde olmadık. Belki de bu yüzden pek çok kesimlerle kırgınlık yaşadık. Bazı istekleri oldu bizden ama biz kanundan yanayız dediğimiz için yapmadık. Bir dostumu severim ama bu kanunsuz iş yapmayı gerektirmez. Nereden rica gelirse gelsin hep aynı cevabı verdik. Bizden önce yanlışlıklar olmuş olabilir dedik.

‘Önce Allah'ın rahmetiyle sonra Başbakanımızın desteğiyle...’

Biz hak hukuk neyse onu işlettik. Bugüne geldiğimizde maalesef talihsiz açıklamalar var. O kadar çok bize geri dönüş oldu ki bu talihsiz açıklamalardan dolayı. Lütfen Diyarbakır’ın güzelliklerini öne çıkaralım. Bakın biz hazırız dedik, bize önerin dedik, eksik neredeyse oradayız dedik. Sayın bakanlarımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum. İlim adıma, üniversitem adına teşekkür ediyorum. Önce Allah’ın rahmetiyle ve Başbakanımızın verdiği destekle bugünlere geldik. Gittiğimiz hiçbir kapıdan boş dönmedik.

Bölgenin eksikliklerini gidermek için gönülden destek verildi. Biz isterdik ki o vekil de bu güzelliklere destek olsaydı. Mensubu olduğu partinin akına yakışır beyanatlarda bulunsaydı. Seçim arefesinde de talihsiz açıklamalar yaptı. Tepkiyle karşılaştı. Bu vekilini yaptıkları kamuoyunda çok ciddi kırgınlıklara yol açtı. Sebep nedir tam bilemiyoruz. Bir vekile iftara üretmek asla yakışmaz. Hele hele Ak Parti’nin vekiline hiç yakışmaz. Kişise hırslarını düşünerek bu gösteriden ne umuyor bilemiyorum.

‘Partisini zan altında bıraktı’

Keşke üniversitemizle ilgili değerli hocalarımıza sorsanız. O vekilin görüşleri sadece ferdi görüşleri ve iddialarıdır ama mensup olduğu partimizi zan altında bırakmıştır. Kamuoyunda çok ciddi bir kırılganlık var. Bize çok destek o vekile de çok tepki var. Tamamen gerçek dışı söylemler bunlar. 2003’te bir usulsüzlük olmuş. Tüm kurumlar denetime tabiidir. Rutin denetleniriz. Bizler yönetim olarak almaya değil vermeye geldik. 2007 bizim dönemimiz değil. 2008’de görevi devir aldık. 2007’de usulsüzlük yapılmış ve bize görev verilmiş şunları yapın diye, biz de yapmışız.

2007’yi ileri sürüp biz de işin içinde miyiz diye ima ederek şunu ima ediyor . “Ben bir şey bulamadım, usulsüzlük bulamadım, geçmişe dönüyorum 2007’de usulsüzlük var” diyor. Delili olmayan kişi sadece iddia eder, çamur at izi kalsın der. Ben o vekile şu çağrıyı yapıyorum: Elinde ne bilgi, belge varsa basınla paylaşmak yerine, ilgili makamlara teslim etseydi. Yanlışlık neredeymiş hukuki yollara başvursaymış. Neden bu kadar beklemiş, madem biliyormuş.

İddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır. Bu kadar saygın bir kurumu yıprattığı için kendisine çok tepkiler var. Bu kadar sorumsuzca, rahatça negatif bir gündem oluşturmak Diyarbakır adına çok talihsiz bir işlemdir. Tüm Diyarbakır’dan özür dilemelidir. Biz bununla kalmayacağız, manevi tazminat davası açacağız bugün. Bu kadar kolay olmamalı.

‘Öteki tarafta alacağımdır derim’

İddialar kişisel olsa umursamam öteki tarafta alacağımdır derim. Ama üniversitemize iftara atamazlar. Paralel devlet ilgili şunu söylemek isterim. Üniversitemizde asla böyle bir şeye meydan verilmez. Kanuna son derece uyarız, kanun nizam bizim için çok önemlidir. Kardeşim olsa, babam olsa affetmem

O villaya 5 senedir kira ödüyorum

Dayalı döşeli bir villa var 5 senedir kira ödüyorum. Hiç oturmadım ben mütevazi evimde oturuyorum, bana tahsis edildiği halde oturmuyorum. Ben koltuğumu bile değiştirmedim. Allah’ın huzuruna çıktığımda hesabını verebileyim diye. Herkesi kucaklayacak insanlar arasından seçmeye çalıştım arkadaşlarımı. İnceleme başlatılsa bile bu tuhaf kaçmaz, rutindir. Gelir incelenir, bir şey yok der teşekkür eder giderler. Üniversitemiz bunları hak etmedi