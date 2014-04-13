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AKP'li vekilden başörtülü rektöre 'yolsuzluk' suç duyurusu

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Dicle Üniversitesi'nde başörtüsü takarak Türkiye tarihindeki ilk başörtülü rektör olan Ayşegül Jale Saraç ve üniversite yönetiminin yolsuzluk yaptığını öne sürdü

13 Nisan 2014 10:24

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç ile üniversite yönetiminin yolsuzluk yaptığını iddia etti. İçten suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, önceki gün başörtüsü takan ve 'Türkiye'nin ilk başörtülü rektörü' olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile üniversite yönetimine, düzenlediği basın toplantısında ağır suçlamalarda bulundu.

Cuma İçten, 2007'deki Sayıştay incelemesinde 200 bin liralık yolsuzluğun tespit edilmesine rağmen ilgililer hakkında işlem yapılmadığını savundu.

Üniversite rektörlüğünün 'paralel yapıya' hizmet ettiğini öne süren İçten, kendisine yakın olmayan öğretim üyelerinin görevine son verildiğini de söyledi. İçten, üniversite öğrencileri arasındaki çatışmalarda yönetimin katkısı olup olmadığını sordu.

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