Başörtülü lise öğrencisine minibüste darp davasında karar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE\'de 2017 yılında minibüste başörtülü 16 yaşındaki lise öğrencisini darp ettiği iddia edilen grafiker Ayhan Almila Kursar\'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar\'ı \"hakaret\" suçundan 3 bin 880 TL adli para, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen cezaları erteledi. Sanığın diğer suçlardan da beraatine karar verildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya sanık Ayhan Almila Kursar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Kursar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, \"Psikolojik tedavi görüyorum. Olay günü de ne yaptığımı bilmiyorum. Uzun bir süre muhafazakar insanların yanında işçi olarak çalıştım. Bu kişilerin ne kadar samimi ve anadolu insanı olduğunu gördüm. Üzerime atılı eylemleri işlemişsem bundan dolayı pişmanım. Ben hastalığım sebebi ile olay günü ne yaptığımın farkında değilim. Kedilerinden defaatle özür diliyorum\" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Kursar, \"Ben kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmedim. Pişmanım\" dedi.

İKİ SUÇTAN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme , \"Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" ve \"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak\" suçlarından atılı suçların yasal unsurları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

HAKARET SUÇUNDAN VERİLEN PARA CEZASI ERTELENDİ

Sanık Kursar\'ı, \"Hakaret\" suçundan 3 bin 880 TL adli para cezasına çarpıraran mahkeme, sanık Ayhan Almila Kursar\'in \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, mağdurun karşılanabilecek maddi bir zararının bulunmadığı ve sabıkasız olması ve kişilik özelliklerini de gözönünde bulundurarak, her iki suç yönünden verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayhan Almila Kursar\'ın 13 Şubat 2017 tarihinde Maltepe\'de minibüsün içinde 16 yaşındaki başörtülü lise öğrencisi F.D.A.Y.\'yi darp ettiği belirtiliyordu. Kursar\'ın, mağdurun kafasındaki saç topuzundan tutarak başını koltuk değneğine vurduğu, mağdura tekme attığı, hakaret ettiği, araya giren yolcuların tarafları ayırdığı anlatılan iddianamede, Kursar\'ın, \"Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama\", \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" ve \"Hakaret\" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, Kursar\'ın akıl sağlığı yönünden lehine olan TCK hükümlerinin dikkate alınması da talep ediliyordu.