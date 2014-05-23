Başörtülü kadınlara özel şampuan

Kişisel Bakım şirketleri, Ortadoğu’da “başörtülülere özel” şampuan ve saç bakım ürünleri satmaya başladı. Henkel, yeni çıkardığı “Onar ve Yenile” şampuanını, kırık saç uçları gibi başörtüsüne özgü saç sorunlarını hedefleyen dünyanın ilk saç bakım ürünü olarak pazarlıyor. Firma, ürünü ilk satışa çıkardığında ise ilginç bir pazarlama yöntemi seçerek, şampuanı alana bedava başörtüsü verdi.

Ortadoğu’ya özel

Peter Evans'ın Wall Street Journal’da yer alan haberine göre, Ortadoğu’da yıllarca batılı dizayna sahip şampuan ve deodorant gibi ürünleri satmaya çalışan kişisel bakım şirketleri, yön değiştirmeye başladı. Henkel, Procter & Gamble, Unilever gibi dünya devleri, artık bu coğrafyada daha çok yerel tüketicilerin zevklerine uygun ürünler satıyor. Örneğin Unilever, Axe deodorant ve Sunsilk şampuanı gibi en çok satan ürünlerini, yerel odunsu veya tatlı kokular ile harmanlıyor ve bazı ürünlerin ambalajlarını daha parlak yapıyor. Bir yandan, gelişmiş ülkelerde tüketici harcamaları hala küresel ekonomik krizden toparlanmaya çalışırken, diğer yandan bu şirketler genç Ortadoğulu tüketicileri hedefliyor.

Harcama gücü arttı

Küresel helal ürün pazarının yaklaşık 2.1 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğu kaydedilen haberde, bunun yüzde 9’unu helal kozmetik ürünlerin oluşturduğu belirtiliyor. Kişisel bakım şirketlerinin direkt olarak Müslüman tüketicileri hedefleyen pazarlamalarının henüz çok yeni bir aşamada olduğu vurgulanırken, buna rağmen saçın hiç gözükmediği Unilever’in Sunsilk şampuanı reklamında olduğu gibi bazı kampanyaların da başladığı kaydediliyor. Haberde, 2008 yılından bu yana Henkel’in Ortadoğu ve Afrika bölgesinde, toplam büyümesinden üç kat daha hızlı büyüme kaydettiği vurgulanıyor. Henkel gibi şirketlerin, Ortadoğulu tüketicilere odaklanmasının ise bölgenin harcama gücünün artmasına bağlı olduğu kaydediliyor. Ayrıca, ülkeden ülkeye tüketici eğilimlerinin çok farklılık gösterdiği, bazı pazarlarda lokal olarak tasarlanan ürünlerin daha az başarılı olduğu ifade ediliyor.