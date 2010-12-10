Başörtülü KADINLAR, muhafazakâr ERKEKLERİ anlatıyor…

T24 - Başörtülü kadınların muhafazakâr erkeklerin değişimine yönelik sorgulamaları kitaplaştı. Destek Yayınları'ndan çıkan “Başörtülü Kadınlar Anlattı: Türbanlı Erkekler” adlı kitabın önsözünü Prof. Murat Belge kaleme aldı.



Muhafazakâr erkekler nasıl bir değişim geçiriyor? Muhafazakâr erkeklerin örtünen kadınlara karşı önyargıları neler? Başörtülü kadınlar, muhafazakâr erkeklerin evlilikte ilk tercihleri olmaktan çıktı mı? Muhafazakâr erkek başörtülü kadını neden sosyal bir yük olarak görmeye başladı? Muhafazakâr erkekler iş hayatında hangi kadınlara itibar ediyor; başını örtenlere mi, başı açıklara mı? Muhafazakâr medya nasıl bir başörtülü kadın istiyor? Genç muhafazakârlar, önceki kuşaktan nerede ve nasıl ayrılıyor?



T24 editörü Selin Ongun’un kadınların örtünme meselesinin hiç tartışılmayan bir boyutuna işaret eden bu soruları, ilk kez muhafazakâr kadınlar tarafından toplu olarak ele alındı.



Türkiye medyasında söyleşileri dikkatle izlenen Ongun’un “Başörtülü Kadınlar Anlattı: Türbanlı Erkekler” kitabı farklı yaş ve mesleki formasyonlardan 10 kadın ile yaptığı söyleşilerden oluşuyor.



Kitapta yer alan konuşmacılar şöyle: AKP’nin kurucularından ve partinin en üst karar organı MKYK üyesi, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ayşe Böhürler, 1999 genel seçimlerinden Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili olarak çıkan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kaybettirilerek" milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı, Yeni Akit gazetesi yazarı Sibel Eraslan, muhafazakâr görsel medyanın ilk başörtülü sunucularından ve ekranda en çok kalan yüzlerinden biri olan, AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özlem Topal, Harvard Tıp Fakültesi Massachussets Göz ve Kulak Enstitüsü ile Minnesota Üniversitesi Temporal Kemik Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak bulunduğu dönemde önemli akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, İsmailağa cemaatinin önde gelen “hoca hanım”larından biri olarak kabul gören Emel Çalışkan, danışan porföyünü çoğunlukla kendisini “dindar” olarak tanımlayan insanların oluşturduğu psikolog Enise Akgül, “Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir” bildirisini imzaya açan isimlerden Taraf gazetesi yazarı Hilal Kaplan, resimlerinde daha çok mistik temaları işleyen, 12 kişisel resim sergisi açan, tek resmi dahi “İslami camia”da alıcı bulamayan ressam Hülya Yazıcı Aktaş, Star gazetesi yazarı, Marmara FM’in Genel Yayın Yönetmeni Esra Elönü.



Muhafazakâr erkekler üzerine bugüne kadar yapılmış en içten, en içeriden muhasebeye tanık olacağınız kitabın önsözünü Prof. Murat Belge kaleme aldı. Sosyal statüsü ve çevresi değişen muhafazakâr erkeğin yeni dünyasındaki “konum”larını sorguladıkları çalışma, İslami gettoların sınırlarının karma hayatlara dahil olma süreci, muhafazakâr medyada iç dinamiklerin nasıl işlediği, İslami duyarlılığı ile öne çıkan hastanelerin hangi kurumsal kimliklere büründüğü, “Yeterince iyi bir Müslümanın psikolojik desteğe ihtiyacı olmaz” algısının neye dönüştüğü, genç muhafazakârların bir önceki kuşaktan ne yönde ayrıldığı gibi pek çok konuda güncel enformasyon sunuyor.







