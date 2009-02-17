Başörtülü kadın yazar, yazmalı mı?

Reha Muhtar bugün Vatan gazetesinde yer alan köşe yazısında, "Başörtülü kadın yazar dinci ve marjinal değil, merkez gazetelerde yazı yazmalı mı yazmamalı mı?" konusunu gündeme getirdi:



Yeni çıkacak Habertürk Gazetesi, Zaman ve Yeni Aktüel Gazetesi’nin başörtülü kadın yazarı Nihal Bengisu Karaca ile günlük köşe yazması için anlaşınca, yine bir tartışma başladı... “Başörtülü kadın yazar dinci ve marjinal değil, merkez gazetelerde yazı yazmalı mı yazmamalı mı?..”



İki yıl önce Tempo Dergisi başörtülü kadın yazar Elif Çakır’a köşe yazdırma kararı aldığında, ortalık birbirine girmişti... Milliyet’in Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin bir röportajında “Milliyet’te başörtülü bir kadın yazara yazı yazdırmam” demişti...



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Çırkarttığım kadarıyla başörtülü kadın yazar olarak Özlem Albayrak ve Fatma Barbarasoğlu Yenif Şafak’ta, Mine Alpay Milli Gazete’de, Şule Yüksel Şenler Bugün’de, Afet Ilgaz Milli Gazete’de, Sibel Eraslan Vakit’te yazıyorlar...



Gazetelere ve yelpazedeki yerlerine baktığınızda “Merkez Basın” dediğimiz alanda başörtülü kadın yazar yok...



Tempo’da yazan Elif Çakır da daha sonra Akşam’a gitti, şimdi Taraf Gazetesi’nde...



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Habertürk Gazetesi “başörtülü bir kadın yazarla” yeni bir tartışma açacak belli...



Arkadaşlar belki de tartışılan promosyon alarak böyle bir uygulamaya gidiyorlar bilemem... Ama bu vesileyle başörtülü kadın yazar konusuna girmek zorunludur...



Şöle ki; bu ülkede başörtülü başörtüsüz kadın ayrımını kaldırmak için, kimsenin başörtüsüyle uğraşmamak zorunlu...



Bir kadın yazar başörtüsü taktığı için gazetede yazarlık yapamıyorsa “bu büyük bir ayıptır...”



Ve fakat özellikle başörtüsü taktığı için “başörtüsü kontenjanından yazar yapılıyorsa” bu eyyamcılık ve oportunistliktir...



Eyyamcılık yapmak için başörtülü kadın yazar kotası çıkartılıyorsa ortaya büyük ayıptır...



Yok “Ben bu kadın yazarı istiyorum... Başörtülü olmuş benim için önemli değil...” ise mevzuu, o zaman demokratiktir ve ayrımcı değildir... Bilmem anlatabiliyor muyum?..



