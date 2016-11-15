T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Başörtülü kadın emojisi kabul edildi

Evrensel Kod Konsorsiyumu, aralarında başörtülü kadının da bulunduğu 56 emojiyi onayladı. Onaylanan diğer emojiler arasında emziren kadın ve cinsiyetsiz birey de var.

15 Kasım 2016 18:29

Evrensel Kod Konsorsiyumu, aralarında başörtülü kadının da bulunduğu 56 emojiyi onayladı.

2017 yılında akıllı telefonlarda kullanılacak olan emojiler arasında, emziren kadın ile cinsiyetsiz birey emojisi de var.

Bir emojinin onaylanması için önce Evrensel Kod Konsorsiyumu'na (Unicode) bir sunum yapılması gerekiyor.

15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi'nin teklifiyle konsorsiyuma gelen başörtülü kadın emojisinin sunumunda da dikkat çekici vurgular var.

Sunumda, başörtüsünün yalnızca Müslüman kadınların değil, Ortodoks Yahudilik ile Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık'ta da önemli bir sembol olduğu ifade ediliyor.

Aynı sunumda, konsorsiyuma, puşili erkek emojisini de değerlendirmeye alınabileceği hatırlatılıyor.

2017 yaz aylarında kullanıma girmesi beklenen diğer emojiler arasında "emziren kadın" ve "cinsiyetsiz birey" olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Evrensel Kod KonsorsiyumuOnaylananKod KonsorsiyumuSuudi Rayuf AlhumediMüslümanOrtodoks YahudilikKatolikOrtodoks Hristiyanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24