Başörtülü kadın emojisi kabul edildi

Evrensel Kod Konsorsiyumu, aralarında başörtülü kadının da bulunduğu 56 emojiyi onayladı.

2017 yılında akıllı telefonlarda kullanılacak olan emojiler arasında, emziren kadın ile cinsiyetsiz birey emojisi de var.

Bir emojinin onaylanması için önce Evrensel Kod Konsorsiyumu'na (Unicode) bir sunum yapılması gerekiyor.

15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi'nin teklifiyle konsorsiyuma gelen başörtülü kadın emojisinin sunumunda da dikkat çekici vurgular var.

Sunumda, başörtüsünün yalnızca Müslüman kadınların değil, Ortodoks Yahudilik ile Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık'ta da önemli bir sembol olduğu ifade ediliyor.

Aynı sunumda, konsorsiyuma, puşili erkek emojisini de değerlendirmeye alınabileceği hatırlatılıyor.

2017 yaz aylarında kullanıma girmesi beklenen diğer emojiler arasında "emziren kadın" ve "cinsiyetsiz birey" olacak.