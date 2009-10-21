Başörtülü diye Çanakkale'ye götürülmedi

Muğla’da Çanakkale'ye düzenlenen geziye katılan bir kız öğrencinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle gezi otobüsünden indirildiği öne sürüldü.



Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen ''Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi'' kapsamında Muğla'dan Çanakkale'ye Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gezi düzenlendi.



İddiaya göre, geziye katılan öğrencilerin bulunduğu otobüsün Çanakkale'ye hareketinden önce, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekildi.



Öğrencilerin bulunduğu otobüsün hareketinden 15 dakika sonra ise Fethiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cemile Büşra Pirci, başörtülü olduğu gerekçesiyle Muğla kent merkezi çıkışında otobüsten indirildi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir araçla Fethiye'ye gönderildi.



Pirci, Çanakkale'ye gitmeyi çok istediğini anlatarak, ''Bu olay beni ve ailemi çok üzdü. Otobüsün hareketinden 15 dakika sonra kılık ve kıyafetlerimin yönetmeliğe aykırı olduğunu söylediler ve beni otobüsten indirdiler. Otobüsten indikten sonra bir araçla beni Fethiye'ye gönderdiler'' dedi.



‘Kendi isteğiyle araçtan inmiş’



Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğine uyması gerektiği belirtilerek,



“Adı geçen öğrencinin geziye bahsedilen yönetmeliğe aykırı kıyafetle geldiği bakanlıkça görevlendirilen rehber tarafından tespit edilmiş ve kendisine yolculuk boyunca bu kıyafetle gidebileceği, ancak programın resmi bölümlerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olunacağı hatırlatılmış.



Bunun üzerine öğrenci geziye katılmak istemediğini belirterek araçtan inmiş. Araçtan inen öğrenci, ailesinin yanına bir araçla gönderilmiştir.



Öğrencinin bilgilendirilmediğinin tespiti halinde okul yöneticileri hakkında gerekli işlem yapılacaktır.''