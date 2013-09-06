Başörtülü avukatı engelleyen hâkimlere soruşturma açıldı

Hukuk tarihinde bir ‘ilk’ daha yaşandı. Başörtülü avukatın duruşmaya girmesine engel olan hâkimler hakkında soruşturma açıldı. Yargıda yeni bir dönemin işareti sayılacak olayın baş aktörü kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim: Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi Avukat Zübeyde Kamalak. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK ), Zübeyde Kamalak’ın başörtülü olarak davaya girmesine engel olan Ankara Adliyesi hâkimleri Mustafa Karadağ ve İlhan Kadıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Zübeyde Kamalak’ın şikâyeti ve basında çıkan haberler üzerine harekete geçen HSYK, haziran ayında başlattığı incelemeyi soruşturmaya dönüştürdü. Böylece, iki hâkime disiplin cezasının yolu açılmış oldu.

Hâkimler Karadağ ve Kadıoğlu, Danıştay 8. Dairesi’nin avukatların başörtüsüyle görev yapmasına imkân sağlayan kararını yok saymakla suçlanıyor.

İki ayrı duruşmada hâkimler itiraz etmişti

HSYK’nın başörtülü avukatı engelleyen hâkimlere soruşturma açmasına yol açan olaylar geçen yıl yaşanmıştı. SP lideri Mustafa Kamalak’ın eşi avukat Zübeyde Kamalak, Ankara Adliyesi’nde görülen davaya başörtülü olarak girememişti. Kamalak hakkında Hâkim Mustafa Karadağ ‘başı kapalı duruşmaya girdiği’ şeklinde zabıt tutmuş ve davayı ertelemişti. Hâkim Mustafa Karadağ, avukatların hâkimlerle aynı kurallara tabi olması gerektiğini, bu yüzden başörtülü olarak duruşmaya giremeyeceğini iddia ederken Kamalak’ın savunmasını da almamıştı. Zübeyde Kamalak, geçen aylarda Ankara 2. Aile Mahkemesi Hâkimi İlhan Kadıoğlu ile de benzer sorun yaşadı.

Başını açan kadını savunacaktı

Davakonusu da ilginçti. Kamalak, başını açtığı için kocasının boşanmak istediği kadını savunuyordu. Ancak başörtülü avukat Zübeyde Kamalak, mahkeme salonuna girince hâkim duruşmayı ertelemişti.

