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Yaşam

Basmane Çorakkapı Cami, Suriyelilere kapısını kapattı

İzmir'e gelen Suriyeliler Basmane Çorakkapı Cami'ni ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyordu

20 Ağustos 2015 15:48

Yunanistan’a geçmek amacıyla İzmir’e gelen ve barınma sorunu nedeniyle sokakta yatmak zorunda kalan Suriyelilerin kaldığı Basmane Çorakkapı Camii'nin kapıları kapatıldı. Kente gelen Suriyeliler camiyi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyordu.

Mustafa Oğuz’un DHA’da yer alan haberine göre, bahçede uyuyup, tuvalet ve çeşmelerden yararlanan Suriyelilerden bazıları musalla taşını bile yatak gibi kullandı. Cami avlusundaki kalabalığın giderek artması, namaza gelen cemaatin içeri girmekte zorlanmaya başlaması nedeniyle tepkiler arttı.  Camideki işgali önlemek için defalarca polis çağırılıp gündüz saatlerinde sığınmacılar dışarı çıkarıldı. Sığınmacılar gece yine camiyi kullanmaya devam etti.

Bunun üzerine Çorakkapı Cami İmamı Orhan Kocademir çareyi caminin kapısını kilitlemekte buldu. Fakat İmam Kocademir, su, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek isteyen ve çocuklu ailelere cemaatın abdest aldığı bölümün kapısını açık bıraktı. Bu arada camiden çıkartılan çok sayıda sığınmacı boş buldukları sokaklarla, otellerin kaldırımlarına sığındı. Taksi duraklarında, banklarda uyuyanlar da göze çarptı. Basmane'deki sığınmacıların yaşamsal sorunları ve barınma dramı devam ediyor.

 

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