Başlık parasını kaldıran belediye başkanı, terk edildikten sonra sahiplendiği 300 atı besleyenlere maaş vereceğinin duyurdu

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü beldede sahipsiz atların bakımını gerçekleştirecek olanlara kendi cebinden maaş vereceğini duyuran Babat, talepleri almaya başladı. Yoğun talep alan Babat, 30 at besleyene 4 bin, 40 at besleyene de 6 bin lira ücret ödeyeceğini bildirdi.

Beldelerinde yüzlerce başıboş hayvanın bulunduğunu kaydeden Babat, bu hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek,“Hayvanlara sahip çıkmak için bir çalışma başlattım. 4 çoban görevlendirdim ve her ay maaşlarını ben veriyordum. Muhtarlarımızın vasıtasıyla belde heyetini toplayıp bir karar aldım. Herkese orada bir duyuru yaptım. Dağda başıboş 30 hayvan getirip ahırında besleyene yem ve ahır kirasını verip ona her ay 4 bin Türk lirası vereceğim dedim. Şimdiye kadar onlarca vatandaş başvuru yaptı. 6 kamyon yem ve saman siparişi verildi, gelecek ve hepsi dağıtılacak. Bunu reklam olsun diye yapmıyorum. Allah katında iyi bir çalışma olduğu için yapıyorum. Toplanan tüm at ve katırların sayısını aldıktan sonra veteriner hekimleri çağırıp küpeleme işlemlerini yapacağız. Son olarak ilkbaharda bir projem var. Yine kendi cebimden yapacağım. Büyük bir barınak yapıp tüm başıboş hayvanları burada besleyeceğiz" dedi.

Maaşı kendi cebinden verecek

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Savaş Babat, yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi. Savaş Babat, belediye başkanının daha önce başlık parası kaldırma kararını hatırlatarak“Alihan Babat ile çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da emsal olmuş düğün kararlarıyla başlık parasının kaldırılmasından sonra halkın elektrik borcunu ödemesinden sonra yine bizleri şaşırtmadı. Şırnak bölgesi Uludere ve Beytüşşebap bölgesinin başıboş hayvanlarını sahiplendi. Belediyenin imkanlarını değil kendi cebinden karşıladı. Kendisi aynı zamanda bir iş adamı olduğu için 30 hayvanı ahırında besleyen 4 bin Türk lirası maaş vereceğini ve yem saman vereceğini duyurdu. Allah razı olsun şimdi neredeyse tüm hayvanlar ahırlara götürüldü” şeklinde konuştu.