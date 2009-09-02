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Başlamadan rekor kırdı

“Hanımın Çiftliği” dizisinin tanıtımı 1 haftada 800 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

02 Eylül 2009 03:00

Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde oynadığı “Hanımın Çiftliği” dizisinin tanıtımı 1 haftada 800 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Aile baskısı yüzünden aşklarından feragat etmek zorunda kalan iki genç ve para karşılığı satılan gencecik bir kızın dramının anlatıldığı “Hanımın Çiftliği”nde fabrika işçisi Güllü (Özgü Namal) ve kendisini bildi bileli aşık olduğu Kemal’in (Caner Cindoruk) öpüşme sahnesi en çok ilgi çeken bölümlerden oldu. Özgü Namal daha önce de “Güneşin Oğlu” filminde Haluk Bilginer ile öpüşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgü Namal fotoğrafları için tıklayınız

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