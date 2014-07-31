'Başladığımız işi bitireceğiz'



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze'de başlattıkları operasyona sonuna kadar devam edeceklerini ve ateşkesin sağlanması durumunda dahi Hamas'ın ‘terör tünellerini' yok edeceklerini kaydetti.

Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin başladığı işi bitirmelerini engelleyecek ateşkese yönelik hiç bir öneriyi kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

İsrail ordusu da yine perşembe günü Gazze’deki harekâta ek 16 bin yedek asker dâhil edildiğini açıkladı. Böylelikle Gazze operasyonuna katılan İsrail askerlerinin sayısı 86 bine çıkmış oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay ise yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmediğini savundu. Pillay, İsrail'in evleri, okulları, hastaneleri ve BM binalarını vurduğuna dair örnekler bulunduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Alman haber ajansı bürosu zarar gördü

Alman haber ajansı dpa'nın Gazze'deki bürosunun da perşembe günü düzenlenen saldırılardan birinde zarar gördüğü bildiriliyor. Farklı uluslararası basın kuruluşları adına da çalışan Saud Ebu Ramadan, saldırı sırasında büroda kimsenin bulunmadığını ancak binanın büyük hasar aldığını ifade etti. Büro, Gazze merkezindeki 13 katlı bir binada yer alıyor. Binada Filistinli birçok basın kuruluşu yer alıyor. İsrail ordusundan bir sözcü, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, olayın denetleneceğini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de devam eden operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1360’ı geçti. Hayatını kaybedenler arasında 315 çocuk, 166 kadın ve 58 yaşlının bulunduğu bildiriliyor. İsrail tarafında ise 56 asker ve 3 sivilin öldüğü, 100'ün üzerinde askerin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.