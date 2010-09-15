-BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ''SAKİNE'' EYLEMİ İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - ''Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'' üyeleri, İran'da kocasının ölümünden sonra zina yaptığı gerekçesiyle recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'nin, serbest bırakılmasını istedi. Platform adına İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan basın açıklamasında, Sakine Aştiyani'nin, hakkındaki recm cezasının, kadın ve insan hakları savunucularının yoğun baskısıyla ertelenmesine rağmen hala bir idam mahkumu olarak cezaevinde tutulduğu ve bir an önce serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Aştiyani'nin serbest bırakılması talebini içeren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyan platform üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı. İki çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle recm cezasına çarptırılmış, bu karar dünyada tepkilere neden olmuştu.