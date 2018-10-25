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BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE CEMAL KAŞIKÇI DERNEĞİ AÇIKLAMASI (1)

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı için "Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneği"nin kuruluşu Başkonsolosluk önünde düzenlenen basın

25 Ekim 2018 21:29

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı için \"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı\'nın Dostları Derneği\"nin kuruluşu Başkonsolosluk önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Arap gazeteci ve siyasetçilerin katıldığı basın açıklaması Washington, Londra, Paris ve Tunus\'taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eş zamanlı olarak düzenlendiği belirtildi.

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