BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE CEMAL KAŞIKÇI DERNEĞİ AÇIKLAMASI (1)

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı için \"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı\'nın Dostları Derneği\"nin kuruluşu Başkonsolosluk önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Arap gazeteci ve siyasetçilerin katıldığı basın açıklaması Washington, Londra, Paris ve Tunus\'taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eş zamanlı olarak düzenlendiği belirtildi.

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